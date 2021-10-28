28 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

08:42

28 октября украинские верующие чествуют день святого Ефима, который жил примерно в IX веке на территории Палестины. Ефим был ревностным христианином и в молодом возрасте ушел в монастырь. Святого очень уважали среди монахов, ведь он был очень мудрым и всегда всем помогал.