29 апреля верующие встречают Чистый четверг. Также этот день посвящен памяти трех мучениц Солунских – сестер Агапии, Хионии и Ирины. Что нельзя делать 29 апреля и какие приметы касаются этого дня узнавайте в материале.

Именины празднуют: Ирина, Галина, Леонид. Также читайте Страстная неделя 2021: что можно и нельзя делать в последние дни перед Пасхой Приметы 29 апреля Громкий гром раздается 29 апреля – будет богатый урожай.

Если день солнечный, то можно высаживать рассаду капусты.

Хорошая солнечная погода в Чистый четверг предвещает, что остаток весны будет теплым. Если день дождливый – до самого лета будет дождить.

Птицы в этот день громко щебечут – скоро придет летнее тепло. Что нельзя делать 29 апреля Не одалживайте сегодня денег и сами не берите в долг. Согласно приметам, это будет предвещать долгую бедность и неурядицы в семье.

Сегодня нельзя находиться в грязном доме. Уберите дом, ведь Чистый Четверг – это последний день Страстной недели, когда это разрешается делать.