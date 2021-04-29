29 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
29 апреля верующие встречают Чистый четверг. Также этот день посвящен памяти трех мучениц Солунских – сестер Агапии, Хионии и Ирины. Что нельзя делать 29 апреля и какие приметы касаются этого дня узнавайте в материале.
Источник:24 канал
Именины празднуют: Ирина, Галина, Леонид.
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Приметы 29 апреля
- Громкий гром раздается 29 апреля – будет богатый урожай.
- Если день солнечный, то можно высаживать рассаду капусты.
- Хорошая солнечная погода в Чистый четверг предвещает, что остаток весны будет теплым. Если день дождливый – до самого лета будет дождить.
- Птицы в этот день громко щебечут – скоро придет летнее тепло.
Что нельзя делать 29 апреля
- Не одалживайте сегодня денег и сами не берите в долг. Согласно приметам, это будет предвещать долгую бедность и неурядицы в семье.
- Сегодня нельзя находиться в грязном доме. Уберите дом, ведь Чистый Четверг – это последний день Страстной недели, когда это разрешается делать.
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