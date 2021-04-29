29 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
29 квітня віряни зустрічають Чистий Четвер. Також цей день присвячений пам'яті трьох мучениць Солунських – сестер Агапії, Хіонії та Ірини. Що не можна робити 29 квітня та які прикмети стосуються цього дня дізнавайтесь у матеріалі.
Джерело:24 канал
Іменини святкують: Ірина, Галина, Леонід.
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Прикмети 29 квітня
- Гучний грім лунає 29 квітня – буде багатий врожай.
- Якщо день сонячний, то можна висаджувати розсаду капусти.
- Хороша сонячна погода в Чистий четвер віщує, що залишок весни буде теплим. Якщо день дощовий – до самого літа буде дощити.
- Птахи у цей день голосно щебечуть – скоро прийде літнє тепло.
Що не можна робити 29 квітня
- Не зичте сьогодні грошей й самі не беріть у борг. Згідно з прикметами, це віщуватиме довгу бідність й негаразди в родині.
- Сьогодні не можна перебувати у брудному будинку. Приберіть оселю, адже Чистий четвер – це останній день у Страсному тижні, коли це дозволяється робити.
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