29 квітня віряни зустрічають Чистий Четвер. Також цей день присвячений пам'яті трьох мучениць Солунських – сестер Агапії, Хіонії та Ірини. Що не можна робити 29 квітня та які прикмети стосуються цього дня дізнавайтесь у матеріалі.

Іменини святкують: Ірина, Галина, Леонід. Також читайте Страсний тиждень 2021: що можна і не можна робити напередодні Пасхи Прикмети 29 квітня Гучний грім лунає 29 квітня – буде багатий врожай.

Якщо день сонячний, то можна висаджувати розсаду капусти.

Хороша сонячна погода в Чистий четвер віщує, що залишок весни буде теплим. Якщо день дощовий – до самого літа буде дощити.

Птахи у цей день голосно щебечуть – скоро прийде літнє тепло. Що не можна робити 29 квітня Не зичте сьогодні грошей й самі не беріть у борг. Згідно з прикметами, це віщуватиме довгу бідність й негаразди в родині.

Сьогодні не можна перебувати у брудному будинку. Приберіть оселю, адже Чистий четвер – це останній день у Страсному тижні, коли це дозволяється робити.