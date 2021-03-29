29 марта православные верующие всего мира отмечают день святого великомученика Саввы Ермопольского. Этот день считался благоприятным для проведения обрядов на будущий урожай. Что нельзя делать 29 марта читайте дальше.

Именины отмечают: Александр, Антоний, Денис, Емельян, Иван, Павел, Роман, Савва. Читайте Что есть во время Великого поста 2021: календарь питания на каждый день Приметы 29 марта Если на Саввы тепло, то и весна будет теплой.

Облака быстро и высоко плывут – к хорошей погоде.

Снег быстро тает – к дождливому лету.

Низкий уровень воды в реках – к неурожайному году, высокий – к мокрому лету. Что нельзя делать 29 марта 29 марта нельзя есть хлеб после захода солнца. Это может привести к нищете.

Также сегодня нельзя занимать деньги. По приметам, весь год будете ходить в долгах.

Еще нельзя спорить с людьми, ссориться и ругаться, чтобы не навлечь на себя неприятности.