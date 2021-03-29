29 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
29 марта православные верующие всего мира отмечают день святого великомученика Саввы Ермопольского. Этот день считался благоприятным для проведения обрядов на будущий урожай. Что нельзя делать 29 марта читайте дальше.
Источник:24 канал
Именины отмечают: Александр, Антоний, Денис, Емельян, Иван, Павел, Роман, Савва.
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Приметы 29 марта
- Если на Саввы тепло, то и весна будет теплой.
- Облака быстро и высоко плывут – к хорошей погоде.
- Снег быстро тает – к дождливому лету.
- Низкий уровень воды в реках – к неурожайному году, высокий – к мокрому лету.
Что нельзя делать 29 марта
- 29 марта нельзя есть хлеб после захода солнца. Это может привести к нищете.
- Также сегодня нельзя занимать деньги. По приметам, весь год будете ходить в долгах.
- Еще нельзя спорить с людьми, ссориться и ругаться, чтобы не навлечь на себя неприятности.
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