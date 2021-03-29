29 березня православні віруючі всього світу вшановують пам’ять святого великомученика Сави Єрмопольского. Цей день вважався сприятливим для проведення обрядів на майбутній урожай. Що не можна робити 29 березня читайте далі.

Іменини відзначають: Олександр, Антоній, Денис, Омелян, Іван, Павло, Роман, Сава. Також читайте Що їсти під час Великого посту 2021: календар харчування на кожен день Прикмети 29 березня Якщо на Сави тепло, то і весна буде теплою.

Хмари швидко і високо пливуть – на гарну погоду.

Сніг швидко тане – до дощового літа.

Низький рівень води в річках – до неврожайного року, високий – до мокрого літа. Що не можна робити 29 березня 29 березня не можна їсти хліб після заходу сонця. Це може призвести до злиднів.

Також сьогодні не можна позичати гроші. За прикметами, весь рік будете ходити в боргах.

Ще не можна сперечатися з людьми, сваритися та лаятися, щоб не накликати на себе неприємності.