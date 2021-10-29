День Ангела 29 октября отмечает Алексей.

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Приметы 29 октября

  • Появились комары 28 октября – зима будет теплой.
  • Видно облака над восходящим солнцем – примета, что в ближайшие дни установится непогода.
  • Перелетные птицы собираются в теплые края – зима будет теплой.
  • В пасмурный день на закате солнце ярко светит – ожидайте непогоду.
  • Ветер сорвался 29 октября – зима будет с частыми оттепелями.

Что нельзя делать 29 октября

  • Не забывайте учиться. Новые знания принесут вам много пользы и ответят на ваши вопросы.