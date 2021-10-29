День Ангела 29 жовтня відзначає Олексій.

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Прикмети 29 жовтня

  • З'явилися комарі 28 жовтня – зима буде теплою.
  • Видно хмари над сонцем, що сходить – прикмета, що в найближчі дні встановиться негода.
  • Перелітні птахи збираються у вирій – зима буде теплою.
  • У похмурий день на заході сонце яскраво світить – очікуйте негоду.
  • Вітер зірвався 29 жовтня – зима буде з частими відлигами.

Що не можна робити 29 жовтня

  • Не забувайте вчитися. Нові знання принесуть вам багато користі і дадуть відповіді на ваші запитання.