День Ангела 29 жовтня відзначає Олексій.
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Прикмети 29 жовтня
- З'явилися комарі 28 жовтня – зима буде теплою.
- Видно хмари над сонцем, що сходить – прикмета, що в найближчі дні встановиться негода.
- Перелітні птахи збираються у вирій – зима буде теплою.
- У похмурий день на заході сонце яскраво світить – очікуйте негоду.
- Вітер зірвався 29 жовтня – зима буде з частими відлигами.
Що не можна робити 29 жовтня
- Не забувайте вчитися. Нові знання принесуть вам багато користі і дадуть відповіді на ваші запитання.