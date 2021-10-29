29 жовтня православна церква вшановує пам'ять мученика Лонгіна. Згідно з писаннями, Лонгін був сотником й саме він пронизав списом бік розіп'ятого Ісуса Христа. Зробивши це, він одразу увірував у Спасителя, адже побачив, що перед ним Бог істинний.