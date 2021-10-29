29 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

08:22

29 октября православная церковь чтит память мученика Лонгина. Согласно писаниям, Лонгин был сотником и именно он пронзил копьем бок распятого Иисуса Христа. Сделав это, он сразу уверовал в Спасителя, потому что увидел, что перед ним Бог истинный.