29 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

29 октября 2021 , 08:22
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Источник:

24 канал

29 октября православная церковь чтит память мученика Лонгина. Согласно писаниям, Лонгин был сотником и именно он пронзил копьем бок распятого Иисуса Христа. Сделав это, он сразу уверовал в Спасителя, потому что увидел, что перед ним Бог истинный.

День Ангела 29 октября отмечает Алексей.

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Приметы 29 октября

  • Появились комары 28 октября – зима будет теплой.
  • Видно облака над восходящим солнцем – примета, что в ближайшие дни установится непогода.
  • Перелетные птицы собираются в теплые края – зима будет теплой.
  • В пасмурный день на закате солнце ярко светит – ожидайте непогоду.
  • Ветер сорвался 29 октября – зима будет с частыми оттепелями.

Что нельзя делать 29 октября

  • Не забывайте учиться. Новые знания принесут вам много пользы и ответят на ваши вопросы.
Автор: Андріана Будиш