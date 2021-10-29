29 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
29 октября 2021 , 08:22Читати новину українською
Источник:24 канал
29 октября православная церковь чтит память мученика Лонгина. Согласно писаниям, Лонгин был сотником и именно он пронзил копьем бок распятого Иисуса Христа. Сделав это, он сразу уверовал в Спасителя, потому что увидел, что перед ним Бог истинный.
День Ангела 29 октября отмечает Алексей.
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Приметы 29 октября
- Появились комары 28 октября – зима будет теплой.
- Видно облака над восходящим солнцем – примета, что в ближайшие дни установится непогода.
- Перелетные птицы собираются в теплые края – зима будет теплой.
- В пасмурный день на закате солнце ярко светит – ожидайте непогоду.
- Ветер сорвался 29 октября – зима будет с частыми оттепелями.
Что нельзя делать 29 октября
- Не забывайте учиться. Новые знания принесут вам много пользы и ответят на ваши вопросы.