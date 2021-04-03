3 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
3 апреля церковь чтит епископа Кирилла Катанского. Говорили, что этот день – последняя возможность покататься на санках. Для того, чтобы не заболеть в этот день к телу прикладывали золу и уголь.
Источник:24 канал
Именины празднует Кирилл.
К слову Родительские субботы 2021: что они означают, даты и традиции этих дней
Приметы 3 апреля
- Гроза – ждите урожайный год.
- Комары появились 3 апреля – ждите потепления.
- Синие облака на небе – примета того, что будет тепло, но дождливо.
- Синицы щебечут – к теплу.
Что нельзя делать 3 апреля
- На Кирилла Катаника нельзя смотреть в небо, чтобы не увидеть падающую звезду, ведь это предскажет несчастье.
- Не теряйте свое время на маленькие заботы сегодня, ведь пройдет некоторое время и они снова появятся.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter