3 апреля церковь чтит епископа Кирилла Катанского. Говорили, что этот день – последняя возможность покататься на санках. Для того, чтобы не заболеть в этот день к телу прикладывали золу и уголь.

Именины празднует Кирилл. К слову Родительские субботы 2021: что они означают, даты и традиции этих дней Приметы 3 апреля Гроза – ждите урожайный год.

Комары появились 3 апреля – ждите потепления.

Синие облака на небе – примета того, что будет тепло, но дождливо.

Синицы щебечут – к теплу. Что нельзя делать 3 апреля На Кирилла Катаника нельзя смотреть в небо, чтобы не увидеть падающую звезду, ведь это предскажет несчастье.

Не теряйте свое время на маленькие заботы сегодня, ведь пройдет некоторое время и они снова появятся.