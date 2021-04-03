3 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
3 квітня церква вшановує єпископа Кирила Катанського. Говорили, що цей день – остання можливість покататися на санках. Для того, щоб не захворіти у цей день до тіла прикладали золу і вугілля.
Джерело:24 канал
Іменини святкує Кирило.
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Прикмети 3 квітня
- Гроза – чекайте на урожайний рік.
- Комарі з'явилися 3 квітня – чекайте потепління.
- Сині хмари на небі – прикмета того, що буде тепло, але дощитиме.
- Синиці щебечуть – до тепла.
Що не можна робити 3 квітня
- На Кирила Катаника не можна дивитися в небо, щоб не побачити падаючу зірку, адже це віщуватиме нещастя.
- Не гайте свій час на маленькі турботи сьогодні, адже пройде деякий час і вони знову з'являться.
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