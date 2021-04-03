3 квітня церква вшановує єпископа Кирила Катанського. Говорили, що цей день – остання можливість покататися на санках. Для того, щоб не захворіти у цей день до тіла прикладали золу і вугілля.

Іменини святкує Кирило. До слова Батьківські суботи 2021: що вони означають, дати і традиції цих днів Прикмети 3 квітня Гроза – чекайте на урожайний рік.

Комарі з'явилися 3 квітня – чекайте потепління.

Сині хмари на небі – прикмета того, що буде тепло, але дощитиме.

Синиці щебечуть – до тепла. Що не можна робити 3 квітня На Кирила Катаника не можна дивитися в небо, щоб не побачити падаючу зірку, адже це віщуватиме нещастя.

Не гайте свій час на маленькі турботи сьогодні, адже пройде деякий час і вони знову з'являться.