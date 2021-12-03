День Ангела 3 декабря празднуют: Анатолий, Анна, Григорий и Иосиф.

К слову Рождественский пост 2021-2022: календарь питания на каждый день

Приметы 3 декабря

  • Сорока под крышу прячется – ждите вьюгу.
  • Лапатый снег 3 декабря – всю неделю будет сухая погода.
  • Дождь в этот день – ждите оттепелей.
  • Ясный день – будет мороз.

Что нельзя делать 3 декабря

  • В этот день лучше не отправляться в дальний путь. Если есть возможность – перенесите путешествие.
  • Не верьте всему, что скажут вам сегодня люди.
  • Осторожно относитесь к знакомствам сегодня и сразу не рассказывайте малознакомым людям какие-либо детали своей жизни.