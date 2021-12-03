День Ангела 3 грудня святкують Анатолій, Ганна, Григорій та Йосип.
До слова Різдвяний піст 2021-2022: календар харчування на кожен день
Прикмети 3 грудня
- Сорока під стріху ховається – очікуйте на хуртовину.
- Лапатий сніг 3 грудня – весь тиждень буде суха погода.
- Дощить у цей день – чекайте відлиг.
- Ясний день – буде мороз.
Що не можна робити 3 грудня
- Цього дня краще не вирушати у далеку дорогу 3 грудня. Якщо є можливість – перенесіть мандрівку.
- Не вірте всьому, що сьогодні скажуть вам люди.
- Обережно ставтесь до знайомств сьогодні й одразу не розповідайте малознайомим людям якихось деталей свого життя.