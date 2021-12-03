3 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
3 декабря 2021 , 08:28Читати новину українською
Источник:24 канал
3 декабря украинские верующие чествуют день святого Прокла. Святой был очень красноречивым и обладал большим талантом оратора. Также известно, что Прокл заботился о бедных и часто совершал чудеса.
День Ангела 3 декабря празднуют: Анатолий, Анна, Григорий и Иосиф.
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Приметы 3 декабря
- Сорока под крышу прячется – ждите вьюгу.
- Лапатый снег 3 декабря – всю неделю будет сухая погода.
- Дождь в этот день – ждите оттепелей.
- Ясный день – будет мороз.
Что нельзя делать 3 декабря
- В этот день лучше не отправляться в дальний путь. Если есть возможность – перенесите путешествие.
- Не верьте всему, что скажут вам сегодня люди.
- Осторожно относитесь к знакомствам сегодня и сразу не рассказывайте малознакомым людям какие-либо детали своей жизни.