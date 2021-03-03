3 марта православная церковь вспоминает фигуру Папы Римского – Льва I Великого. Святитель был известным благодаря своей доброте и был противником различных еретических течений. Также, 3 марта отмечается Всемирный день дикой природы и Всемирный день писателя.

Именины сегодня отмечают: Лев, Павел, Василий, Виктор и Анна. Также Когда в Украине будут праздновать Масленицу-2021: дата и традиции праздника Приметы 3 марта День без дождя – к хорошему урожаю.

Звезды на небе мерцают – к холоду.

Бледный месяц – к сильному снегопаду, ясный – к стуже.

3 марта густой туман – лето будет холодным. Что нельзя делать 3 марта 3 марта не стоит делать ремонт. Приметы утверждают, что вам лучше перенести все "грандиозные" планы по изменению обстановки, ведь эти начинания могут завершиться крахом.

Не ходите сегодня в гости.