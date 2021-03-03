3 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать
3 марта православная церковь вспоминает фигуру Папы Римского – Льва I Великого. Святитель был известным благодаря своей доброте и был противником различных еретических течений. Также, 3 марта отмечается Всемирный день дикой природы и Всемирный день писателя.
Источник:24 канал
Именины сегодня отмечают: Лев, Павел, Василий, Виктор и Анна.
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Приметы 3 марта
- День без дождя – к хорошему урожаю.
- Звезды на небе мерцают – к холоду.
- Бледный месяц – к сильному снегопаду, ясный – к стуже.
- 3 марта густой туман – лето будет холодным.
Что нельзя делать 3 марта
- 3 марта не стоит делать ремонт. Приметы утверждают, что вам лучше перенести все "грандиозные" планы по изменению обстановки, ведь эти начинания могут завершиться крахом.
- Не ходите сегодня в гости.
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