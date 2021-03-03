3 березня православна церква згадує постать Папи Римського – Лева I Великого. Святитель був відомим завдяки своїй доброті й був противником різних єретичних течій. Також, 3 березня святкують Всесвітній день дикої природи та Всесвітній день письменника.

Іменини сьогодні святкують: Лев, Павло, Василь, Віктор та Анна. Також Коли в Україні святкуватимуть Масляну-2021: дата і традиції свята Прикмети 3 березня День без дощу – до хорошого врожаю.

Зірки на небі мерехтять – до холоду.

Блідий місяць – до сильного снігопаду, ясний – до холоднечі.

3 березня густий туман – літо буде холодним. Що не можна робити 3 березня 3 березня не варто робити ремонт. Прикмети стверджують, що вам краще перенести усі "грандіозні" плани щодо зміни обстановки, адже ці починання можуть завершитись крахом.

Не ходіть сьогодні в гості.