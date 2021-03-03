3 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити
3 березня православна церква згадує постать Папи Римського – Лева I Великого. Святитель був відомим завдяки своїй доброті й був противником різних єретичних течій. Також, 3 березня святкують Всесвітній день дикої природи та Всесвітній день письменника.
Джерело:24 канал
Іменини сьогодні святкують: Лев, Павло, Василь, Віктор та Анна.
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Прикмети 3 березня
- День без дощу – до хорошого врожаю.
- Зірки на небі мерехтять – до холоду.
- Блідий місяць – до сильного снігопаду, ясний – до холоднечі.
- 3 березня густий туман – літо буде холодним.
Що не можна робити 3 березня
- 3 березня не варто робити ремонт. Прикмети стверджують, що вам краще перенести усі "грандіозні" плани щодо зміни обстановки, адже ці починання можуть завершитись крахом.
- Не ходіть сьогодні в гості.
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