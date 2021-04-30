30 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
На 30 апреля 2021 года выпало почитание Страстной пятницы – сурового и печального дня Страстной Седмицы. Сегодня также отмечают память святого Зосимы, игумена Соловецкого. В народе он считается покровителем пчел и пасечников.
Источник:24 канал
День Ангела сегодня празднуют: Екатерина, Ефрем, Иван, Михаил, Семен.
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Приметы 30 апреля
- Если пчелы 30 апреля летят на почки и цветы на деревьях, то из них будет плод.
- Если после богослужения принести домой двенадцать горящих свечей, с которыми выстояли службу, и оставить их догорать – семья будет здорова круглый год.
30 апреля какой праздник / Фото Pixabay
Что нельзя делать 30 апреля
- В Страстную пятницу нельзя выполнять тяжелую работу.
- Запрещена уборка, шитье и вышивание, а также работа на огороде и в саду.
- Нельзя нарушать пост – употреблять мясо, яйца и молочные продукты, пить алкоголь. В этот день вообще лучше полностью отказаться от еды.
- Нельзя в этот день веселиться. Говорят, что тот, кто в этот день радуется, весь следующий год проплачет.
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