На 30 квітня 2021 року випало вшанування Страсної п'ятниці – найсуворішого й найсумнішого дня Страсної Седмиці. Сьогодні також відзначають пам'ять преподобного Зосима, ігумена Соловецького. У народі він вважається заступником бджіл та пасічників.

День Ангела сьогодні святкують: Катерина,Єфрем, Іван, Михайло, Семен. Також читайте Страсний тиждень 2021: що можна і не можна робити напередодні Пасхи Прикмети 30 квітня Якщо бджоли 30 квітня летять на бруньки та квіти на деревах, то з них буде плід.

Якщо після богослужіння принести додому дванадцять палаючих свічок, з якими вистояли службу, і залишити їх догоряти – сім'я буде здорова цілий рік.

30 квітня яке свято / Фото Pixabay Що не можна робити 30 квітня У Страсну п'ятницю не можна виконувати важку роботу.

Заборонено прибирання, шиття і вишивання, а також праця на городі і у саду.

Не можна порушувати піст – вживати м'ясо, яйця і молочні продукти, пити алкоголь. У цей день взагалі краще повністю відмовитись від їжі.

Не можна в цей день веселитися. Кажуть, що той, хто у цей день радіє, весь наступний рік проплаче.