30 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
На 30 квітня 2021 року випало вшанування Страсної п'ятниці – найсуворішого й найсумнішого дня Страсної Седмиці. Сьогодні також відзначають пам'ять преподобного Зосима, ігумена Соловецького. У народі він вважається заступником бджіл та пасічників.
Джерело:24 канал
День Ангела сьогодні святкують: Катерина,Єфрем, Іван, Михайло, Семен.
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Прикмети 30 квітня
- Якщо бджоли 30 квітня летять на бруньки та квіти на деревах, то з них буде плід.
- Якщо після богослужіння принести додому дванадцять палаючих свічок, з якими вистояли службу, і залишити їх догоряти – сім'я буде здорова цілий рік.
30 квітня яке свято / Фото Pixabay
Що не можна робити 30 квітня
- У Страсну п'ятницю не можна виконувати важку роботу.
- Заборонено прибирання, шиття і вишивання, а також праця на городі і у саду.
- Не можна порушувати піст – вживати м'ясо, яйця і молочні продукти, пити алкоголь. У цей день взагалі краще повністю відмовитись від їжі.
- Не можна в цей день веселитися. Кажуть, що той, хто у цей день радіє, весь наступний рік проплаче.
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