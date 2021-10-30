30 октября именины отмечает Андрей.
К слову Готовимся к Геловину-2021 в Украине: дата мистического праздника
Приметы 30 октября
- 30 октября дует сильный ветер – будет ненастье.
- Дождь после обеда – на следующий день будет пасмурно.
- Солнце за тучи прячется – ждите холода.
- Листья на деревьях еще держатся – зима будет мягкой.
Что нельзя делать 30 октября
- Не следует выяснять отношения с близкими людьми. После ссоры вы будете испытывать еще больше злости и недовольства.
- Старайтесь не брать на себя больше обязательств, чем вы можете выполнить.
- В старину верили, что в этот день женщинам нельзя вышивать, чтобы не пришить собственное счастье.