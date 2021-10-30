30 жовтня іменини святкує Андрій.

До слова Готуємося до Геловіну-2021 в Україні: дата містичного свята

Прикмети 30 жовтня

  • 30 жовтня дме сильний вітер – буде негода.
  • Дощить після обіду – наступного дня буде похмуро.
  • Сонце за хмари ховається – чекайте холодів.
  • Листя на деревах ще тримається – зима буде м'якою.

Що не можна робити 30 жовтня

  • Не варто вияснювати стосунків з близькими людьми. Після сварки ви відчуватимете ще більше злості й невдоволення.
  • Намагайтесь не брати на себе більше зобов'язань, ніж ви можете виконати.
  • У давнину вірили, що цього дня жінкам не можна вишивати, щоб не пришити власне щастя.