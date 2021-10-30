30 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

30 октября 2021 , 13:19
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Источник:

24 канал

30 октября верующие празднуют день Осии Колесника. Обычно в это время селяне активно готовились к приходу зимы.

30 октября именины отмечает Андрей.

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Приметы 30 октября

  • 30 октября дует сильный ветер – будет ненастье.
  • Дождь после обеда – на следующий день будет пасмурно.
  • Солнце за тучи прячется – ждите холода.
  • Листья на деревьях еще держатся – зима будет мягкой.

Что нельзя делать 30 октября

  • Не следует выяснять отношения с близкими людьми. После ссоры вы будете испытывать еще больше злости и недовольства.
  • Старайтесь не брать на себя больше обязательств, чем вы можете выполнить.
  • В старину верили, что в этот день женщинам нельзя вышивать, чтобы не пришить собственное счастье.
Автор: Андріана Будиш