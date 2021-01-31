31 января – какой сегодня праздник и чего нельзя делать
31 января чествуют день памяти Афанасия Великого. По древним преданиям, он был одним из отцов греческой церкви. Также, сегодня в мире отмечают Международный день ювелира.
Источник: 24 канал
Именины сегодня празднуют: Владимир, Дмитрий, Емельян, Иларион и Афанасий.
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Приметы 31 января
- Оттепель на Афанасия предвещает дождливое и холодное лето с плохим урожаем картофеля.
- Вороны стаями кружат – к длительному похолоданию.
- Солнце в полдень выглянуло – к ранней весне.
- Если возле луны и солнца образуются круги – морозы усилятся.
Что нельзя делать 31 января
- 31 января нельзя сквернословить, ругаться, ссориться.
- Сегодня не желательно ездить в лес или на рыбалку, чтобы не подвергнуть себя опасности.
- Не стоит выбрасывать мусор после захода солнца.
- На Афанасия не стоит переезжать в новый дом, ведь там всегда будут ссоры. Отложите переезд на другой день.
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