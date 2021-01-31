31 января чествуют день памяти Афанасия Великого. По древним преданиям, он был одним из отцов греческой церкви. Также, сегодня в мире отмечают Международный день ювелира.

Источник: 24 канал Именины сегодня празднуют: Владимир, Дмитрий, Емельян, Иларион и Афанасий. К слову Китайский Новый год 2021: дата и как отмечают праздник Приметы 31 января Оттепель на Афанасия предвещает дождливое и холодное лето с плохим урожаем картофеля.

Вороны стаями кружат – к длительному похолоданию.

Солнце в полдень выглянуло – к ранней весне.

Если возле луны и солнца образуются круги – морозы усилятся. Что нельзя делать 31 января 31 января нельзя сквернословить, ругаться, ссориться.

Сегодня не желательно ездить в лес или на рыбалку, чтобы не подвергнуть себя опасности.

Не стоит выбрасывать мусор после захода солнца.

На Афанасия не стоит переезжать в новый дом, ведь там всегда будут ссоры. Отложите переезд на другой день.