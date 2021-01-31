31 січня вшановують день пам'ять Афанасія Великого. За давніми переказами, він був одним із отців грецької церкви. Також, сьогодні у світі відзначають Міжнародний день ювеліра.

Джерело: 24 канал Іменини сьогодні святкують: Володимир, Дмитро, Омелян, Іларіон та Афанасій. До слова Китайський Новий рік 2021: дата та як відзначають свято Прикмети 31 січня Відлига на Афанасія віщує дощове та холодне літо з поганим врожаєм картоплі.

Ворони зграями кружляють – до тривалого похолодання.

Сонце опівдні визирнуло – до ранньої весни.

Якщо біля місяця і сонця утворюються кола – морози посиляться. Що не можна робити 31 січня 31 січня не можна лихословити, лаятися, сваритися.

Сьогодні не бажано їздити в ліс або на риболовлю, аби не наразити себе на небезпеку.

Не варто викидати сміття після заходу сонця.

На Афанасія не варто переїжджати в новий будинок, адже там завжди будуть сварки. Відкладіть переїзд на інший день.