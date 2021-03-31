31 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
31 марта почитается память святых Кирилла, Евкарпа, Трофима. Согласно преданию, святой Кирилл воочию увидел крест Господень в небе над Иерусалимом.
Источник:24 канал
День Ангела отмечают: Кирилл, Трофим.
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Приметы 31 марта
- Летают комары -ждите ясной погоды.
- Цветет мать-и-мачеха – к быстрому потеплению.
- Прилетели лебеди 31 марта – к теплу.
Что можно делать 31 марта
- На 31 марта благоприятным будет встретиться с давними друзьями. Вы можете возобновить общение, которое откроет вам второе дыхание.
Что нельзя делать 31 марта
- В этот день нельзя никому давать хлеб и соль, если в семье есть маленький ребенок, ведь с этими продуктами можно отдать счастье малыша.
- Не рекомендуется делать покупки в этот день – они будут неудачными.
- Не стоит в этот день стричь волосы и ногти – это к неприятностям.
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