31 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
31 березня вшановується пам'ять святих Кирила, Євкарпа, Трохима. Згідно до переказів, святий Кирило на власні очі побачив Господнй Хрест у небі над Єрусалимом.
Джерело:24 канал
День Ангела відзначають: Кирило, Трохим.
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Прикмети 31 березня
- Літають комарі – чекайте ясної погоди.
- Цвіте мати-й-мачуха – до швидкого потепління.
- Прилетіли лебеді 31 березня – до тепла.
Що можна робити 31 березня
- На 31 березня сприятливим буде зустрітись з давніми друзями. Ви можете відновити спілкування, яке відкриє вам друге дихання.
Що не можна робити 31 березня
- У цей день не можна нікому давати хліб і сіль, якщо в сім'ї є маленька дитина, адже з цими продуктами можна віддати щастя малюка.
- Не рекомендується робити покупки цього дня – вони будуть невдалими.
- Не варто цього дня стригти волосся і нігті – це до неприємностей.
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