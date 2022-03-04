4 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

4 марта 2022 , 08:31
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4 марта чествуют святых Архипа и Филимона. В этот день рекомендуется сделать как можно больше хороших дел: помогите волонтерам или украинской армии. Вместе мы сила!

День Ангела 4 марта отмечает Архип.

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Приметы 4 марта

  • Вокруг луны красные кольца – скоро придет тепло.
  • Снег с дождем 4 марта – целую неделю будет холодная погода.
  • Солнечный день – год будет плодородным.

Что нельзя делать 4 марта

  • Не сидите сложа руки. Старайтесь быть максимально продуктивными – помогайте и поддерживайте.
  • Не ругайтесь и не ругайтесь.
  • Не думайте в отрицательном русле. Верьте в лучшее и оставайтесь в хорошем настроении.
  • Не спешите сегодня.

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Автор: Андріана Будиш