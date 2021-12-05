Именины 5 декабря празднуют: Яков, Федор, Илья и Алексей.

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Приметы 5 декабря

  • На дворе тепло – неделя пройдет со снегопадами.
  • Луна и звезды ночью видны – будет мороз.
  • Снежит 5 декабря – скоро погода изменится.
  • Ветер поднялся – погода будет влажной и сырой.

Что нельзя делать 5 декабря

  • Сегодня старайтесь сдержать свои эмоциональность, ведь она может испортить вам отношения с людьми.
  • Не ругайтесь.
  • Не рассказывайте о своих планах на будущее.