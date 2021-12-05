Іменини 5 грудня святкують Яків, Федір, Ілля та Олексій.
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Прикмети 5 грудня
- Надворі тепло – тиждень пройде з снігопадами.
- Місяць і зорі вночі видно – буде мороз.
- Сніжить 5 грудня – скоро погода зміниться.
- Вітер здійнявся – погода буде вологою і сирою.
Що не можна робити 5 грудня
- Сьогодні намагайтесь стримати свої емоційність, адже вона може зіпсути вам стосунки з людьми.
- Не лайтеся.
- Не розповідайте про свої плани на майбутнє.