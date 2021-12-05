5 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
5 декабря 2021 , 09:03Читати новину українською
Источник:24 канал
5 декабря в народном календаре отмечают день святого Прокопия Чтеца. Он прославился тем, что получил дар чудотворения и начал исцелять тяжелобольных людей.
Именины 5 декабря празднуют: Яков, Федор, Илья и Алексей.
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Приметы 5 декабря
- На дворе тепло – неделя пройдет со снегопадами.
- Луна и звезды ночью видны – будет мороз.
- Снежит 5 декабря – скоро погода изменится.
- Ветер поднялся – погода будет влажной и сырой.
Что нельзя делать 5 декабря
- Сегодня старайтесь сдержать свои эмоциональность, ведь она может испортить вам отношения с людьми.
- Не ругайтесь.
- Не рассказывайте о своих планах на будущее.