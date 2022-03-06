6 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
6 марта 2022 , 09:08Читати новину українською
6 марта празднуют Прощенное воскресенье, после которого начинается Великий пост. Сегодня нужно простить все образы, которые нанесли вам люди, чтобы войти в пост с чистой душой. Итак, простите всех "должников ваших", а какой будет их дальнейшая судьба - решит Господь.
Прощенное воскресенье – последний день в канун Великого поста. В этот день принято говорить: "Прости!" Отвечают вместо этого: "Бог простит, и я прощу!".
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Приметы 6 марта
- Солнечная погода на Прощенное воскресенье – Пасха будет теплой.
- Вороны 14 марта громко каркают – до похолодания.
- Густой туман на Прощенное воскресенье – к плохой погоде летом.
Что нельзя делать 6 марта
- Как и в любой большой праздник, сегодня запрещается тяжелый физический труд.
- Самый строгий запрет на Прощенное воскресенье действует на ссоры. В праздник нельзя устраивать конфликты, ругаться и нервничать.
- Нельзя было и заниматься рукоделием.
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