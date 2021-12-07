Святая Екатерина жила во время правления императора Максимилиана, который ненавидел Христа и замучил не одного христианина. Великомученица была образованной красавицей и не желала выходить замуж, за что ее очень осуждали. Девушка пообещала, что посвятит всю себя Господу и будет прославлять Его имя на протяжении всей своей жизни.

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Однажды Екатерина вступилась за христиан, которых должны были казнить. Поэтому правитель Максимилиан приказал колесовать святую, однако случилось чудо. Когда девушка подошла к колесу – оно распалось. Тогда император приказал отсечь Екатерине голову. Поговаривают, что из раны мученицы полилась не кровь, а молоко.

День Ангела сегодня празднует Екатерина.

Приметы 7 декабря

На Екатерины нет мороза – теплая погода будет еще 10 дней.

Тепло и солнечно 7 декабря – зима будет теплой.

На небе ночью видны звезды – ждите снегопада.

Небо затянуло тучами – на следующий день поднимется ветер.



7 декабря – праздник Екатерины Александрийской

Что нельзя делать 7 декабря