Свята Катерина жила у час правління імператора Максиміліана, який ненавидів Христа й замучив не одного християнина. Великомучениця була освіченою красунею й не бажала виходити заміж, за що її дуже засуджували. Дівчина пообіцяла, що присвятить всю себе Господові й прославлятиме його ім'я впродовж усього свого життя.

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Одного разу Катерина заступилась за християн, яких мали страчувати. Через це правитель Максиміліан наказав колесувати святу, однак трапилось диво. Коли дівчина підійшла до колеса – воно розпалось. Тоді імператор наказав відсікти Катерині голову. Подейкують, що з рани мучениці полилась не кров, а молоко.

День Ангела сьогодні святкує Катерина.

Прикмети 7 грудня

На Катерини нема морозу – тепла погода буде ще 10 днів.

Тепло і сонячно 7 грудня – зима буде теплою.

На небі вночі видно зірки – чекайте на снігопад.

Небо затягло хмарами – наступного дня здійметься вітер.



7 грудня – свято Катерини Александрійської

Що не можна робити 7 грудня