7 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

7 марта украинские верующие начинают Великий пост, который продлится до наступления Пасхи. За все время поста верующие должны искупить свои грехи, чтобы достойно встретить Пасху.

Во время Великого поста христиане должны отказаться от многих искушений – Важно помнить, что на каждом шагу нас сопровождает Господь, который сделает украинцев сильнее, лучше и сплоченнее не только во время поста, но и во время войны.

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Приметы 7 марта

Если 7 марта день безоблачный и светит солнце, погода вскоре изменится.

Солнце светит на рассвете – ждите хорошую погоду.

Если увидите ласточку в полете – год будет счастливым.

Наши предки в этот день следили за облаками.

Что нельзя делать 7 марта

Чтобы встретить начало Великого поста достойно, необходимо соблюдать все его запреты. Согласно правилам нужно отказаться от мяса и алкоголя.

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