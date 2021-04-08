8 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
8 апреля христиане отмечают день Архангела Гавриила, который возвестил Деве Марии благую весть о рождении Спасителя мира. Также сегодня отмечают Международный день цыган.
Источник:24 канал
День Ангела сегодня празднует Гавриил.
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Приметы 8 апреля
- Если черемуха зацвела – можно картошку высаживать.
- Какой будет погода 8 апреля, таким и будет 8 октября.
- Где сильнее звезды блестят, оттуда ветер утром и подует.
8 апреля – какой сегодня праздник
Что нельзя делать 8 апреля
- Избегайте в этот день каких-либо хирургических вмешательств.
- Никому в этот день нельзя завидовать.
- Старайтесь в этот день ни с кем не ссориться.
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