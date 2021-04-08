8 апреля христиане отмечают день Архангела Гавриила, который возвестил Деве Марии благую весть о рождении Спасителя мира. Также сегодня отмечают Международный день цыган.

День Ангела сегодня празднует Гавриил. Актуально Что есть во время Великого поста 2021: календарь питания на каждый день Приметы 8 апреля Если черемуха зацвела – можно картошку высаживать.

Какой будет погода 8 апреля, таким и будет 8 октября.

Где сильнее звезды блестят, оттуда ветер утром и подует.

8 апреля – какой сегодня праздник Что нельзя делать 8 апреля Избегайте в этот день каких-либо хирургических вмешательств.

Никому в этот день нельзя завидовать.

Старайтесь в этот день ни с кем не ссориться.