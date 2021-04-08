8 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
8 квітня християни відзначають день Архангела Гавриїла, який сповістив Діві Марії благу звістку про народження Спасителя світу. Також, сьогодні відзначають Міжнародний день ромів.
Джерело:24 канал
День Ангела сьогодні святкує Гавриїл.
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Прикмети 8 квітня
- Якщо черемха зацвіла – можна картоплю висаджувати.
- Якою буде погода 8 квітня, таким і буде 8 жовтня.
- Де сильніше зірки блищать, звідти вітер вранці і повіє.
8 квітня – яке сьогодні свято
Що не можна робити 8 квітня
- Уникайте в цей день будь-яких хірургічних втручань.
- Нікому в цей день не можна заздрити.
- Намагайтеся цього дня ні з ким не сваритися.
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