8 квітня християни відзначають день Архангела Гавриїла, який сповістив Діві Марії благу звістку про народження Спасителя світу. Також, сьогодні відзначають Міжнародний день ромів.

День Ангела сьогодні святкує Гавриїл. Актуально Що їсти під час Великого посту 2021: календар харчування на кожен день Прикмети 8 квітня Якщо черемха зацвіла – можна картоплю висаджувати.

Якою буде погода 8 квітня, таким і буде 8 жовтня.

Де сильніше зірки блищать, звідти вітер вранці і повіє.

8 квітня – яке сьогодні свято Що не можна робити 8 квітня Уникайте в цей день будь-яких хірургічних втручань.

Нікому в цей день не можна заздрити.

Намагайтеся цього дня ні з ким не сваритися.