Ежегодно 17 сентября православная церковь чтит исключительную святыню – икону Божией Матери Неопалимую Купину. Хотя, о неопалимую купину – куст терновника, который не сгорал написано еще в Ветхом Завете, это чудо принято ассоциировать с непорочным зачатием Девы Марии. Как купина осталась нетронутой, когда ее охватило пламя, так и Богоматерь осталась непорочной, когда родила Христа.

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История праздника и значение иконы Неопалимая Купина

В Ветхом Завете рассказывается история, когда Моисей у горы Синай пас стадо овец и услышал голос Господа. Бог явился святому в виде куста терна, который вспыхнул огнем, но так и не сгорал. Когда Моисей приблизился к этому чуду, то услышал как голос призывал его сплотить израильский народ и вывести этих людей из рабства Египта к Земле Обетованной.



Икона Неопалимая Купина: история и традиции святыни

В христианские традиции в центре иконы Неопалимой Купины изображают Божью Матерь с малышом Иисусом на руках. Образ Девы Марии с маленьким Христом сосредотачивается внутри стилизованной восьмиугольной звезды, которая напоминает Неопалимую купину, то есть куст терна.

Интересным является атрибут, который держит в руке Богоматерь – так называемую "лестницу Иакова", которая означает сочетание земного и небесного начал. Марию с ребенком окружают ангелы и символы четырех евангелистов в углах звезды – Орел (Иоанн), Телец (Лука), Лев (Матфей), Ангел (Марко).

К Неопалимой Купине чаще всего молятся, чтобы уберечь себя, близких и свой дом от беспощадной силы огня. Также молитва перед образом помогает преодолеть душевные и физические болезни, может уберечь от рискованных поступков и бед.

Молитва перед иконой Богородицы Неопалимая Купина

О Пресвятая и Преблагословенная Мать Господа нашего Иисуса Христа! Приходимся и поклоняемся Тебе пред святою и пречестною иконою Твоею, которою Ты дивные и преславные чудеса являешь, от огненного сожжения и молниеносного грома жилища наши спасаешь, больных исцеляешь и все благие намерения наши хорошо исполняешь.

Смиренно молим Тебя, всесильная рода нашего Заступнице, сподоби и нас, немощных и грешных, Твоего Материнской участия и помощи. Спаси и сохрани, Владычице, под покровом милости Твоея Церковь Твою (обитель сию), всю страну нашу православную и всех нас, припадаем к Тебе с верой и любовью и сердечно просим со слезами Твоего заступления.

Владычице Всемилостива, умилосердься над нами, потому что мы обременены многими грехами и не имеем дерзновения обратиться ко Христу Господу и просить Его о помиловании и прощении, но просим Тебя умолить Его, Матерь Его по плоти. Ты же, Всеблага, протяни к Нему богоприемные руки Твои и заступись за нас перед благостью Его, выпрашивая нам прощение согрешений наших, благочестивой и мирной жизни, благой христианской кончины и доброго ответа на Страшном суде Его.

Больше же во время грозного посещения Божия, когда загорятся огнем дома наши, или молниеносным громом устрашены будем, яви нам милостивое Твое заступничество и могучую помощь. Чтобы душеспасительные всесильными Твоими ко Господу молитвами, временного наказания Божия избавились здесь и вечное блаженство райское унаследовали и со всеми святыми воспевали Пречесне и Великое Имя Пресвятой Троицы, Отца, и Сына, и Святого Духа, и Твое великое к нам милосердие, во веки веков. Аминь.

Что нельзя делать в праздник иконы Божией Матери Неопалимой Купины

Строго запрещено в этот день употреблять алкоголь.

Верили, что на Неопалимую купину нельзя давать милостыню, потому что тогда можно все свое счастье и благосостояние отдать.

Лучше не покидать дом в этот праздник и не планировать дальние поездки.



Что нельзя делать в праздник иконы Неопалимой Купины