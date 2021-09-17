Щороку 17 вересня православна церква вшановує виняткову святиню – ікону Божої Матері Неопалиму Купину. Хоч, про неопалиму купину – кущ терну, який не згоряв написано ще у Старому Завіті, це диво заведено асоціювати з непорочним зачаттям Марії Діви. Як купина залишилась недоторканою, коли її охопило її полум'я, так і Богоматір залишилась непорочною, коли народила Христа.

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Історія свята та значення ікони Неопалима Купина

У Старому Заповіті розповідається історія, коли Мойсей біля гори Синай випасав стадо овець і почув голос Господа. Бог з'явився святому у вигляді куща терну, який спалахнув вогнем, але так і не згоряв. Коли Мойсей наблизився до цього дива, то почув як голос закликав його згуртувати ізраїльський народ і вивести цих людей з рабства Єгипту до Землі Обітованої.



Ікона Неопалима Купина: історія і традиції святині

У християнські традиції у центрі ікони Неопалимої Купини зображують Божу Матір з малятком Ісусом на руках. Образ Діви Марії з малим Христом зосереджується всередині стилізованої восьмикутної зірки, яка нагадує неопалиму купину, тобто кущ терну.

Цікавим є атрибут, який тримає у руці Богоматір – так звану "драбину Якова", яка є означає поєднання земного і небесного начал. Марію з Дитям оточують янголи і символи чотирьох євангелістів у кутах зірки – Орел (Іван), Телець (Лука), Лев (Матвій), Ангел (Марко).

До Неопалимої Купини найчастіше моляться, аби вберегти себе, близьких і свій дім від нещадної сили вогню. Також молитва перед образом допомагає подолати душевні й фізичні хвороби, може вберегти від ризикованих вчинків і бід.

Молитва перед іконою Богородиці Неопалима Купина

О Пресвята і Преблагословенна Мати Госпо­да нашого Ісуса Христа! Припадаємо і покло­няємося Тобі перед святою і пречесною іконою Твоєю, якою Ти дивні і преславні чудеса яв­ляєш, від вогненного спалення і блискавично­го грому оселі наші спасаєш, хворих зціляєш і всі благі наміри наші добре виконуєш.

Смиренно молимо Тебе, всесильна роду нашого За­ступнице, сподоби і нас, немічних та грішних, Твоєї Материнської участі і допомоги. Спаси і збережи, Владичице, під покровом милості Твоєї Церкву Твою (обитель цю), всю країну нашу православну і всіх нас, що припадаємо до Тебе з вірою і любов'ю та сердечно просимо зі сльо­зами Твого заступництва.

Владичице Всемилостива, умилосердься над нами, бо обтяжені ми багатьма гріхами і не маємо відваги звернутись до Христа Господа і просити Його про помилування і прощення, але Тебе просимо Його ублагати, Матір Його по плоті. Ти ж, Всеблага, простягни до Нього богоприємні руки Твої і заступися за нас перед благістю Його, випрошуючи нам прощення провин наших, благочестивого і мирного життя, благої християнської кончини і доброї відповіді на Страшному суді Його.

Найбільше ж у час грізного відвідання Божого, коли заго­ряться вогнем домівки наші, чи блискавковим громом настрашені будемо, яви нам милостиве Твоє заступництво і могутню допомогу. Щоб, спасенні всесильними Твоїми до Господа мо­литвами, тимчасового покарання Божого тут позбавились і вічне блаженство райське успадкували та зі всіма святими оспівували Пречесне і Величне Ім'я Пресвятої Тройці, Отця, і Сина, і Святого Духа, і Твоє велике до нас милосердя, навіки-віків. Амінь.

Що не можна робити у свято ікони Божої Матері Неопалимої Купини

Суворо заборонено у цей день вживати алкоголь.

Вірили, що на Неопалиму Купину не можна давати милостиню, бо тоді можна все своє щастя й добробут віддати.

Краще не покидати дім у це свято й не планувати далекі поїздки.



Що не можна робити у свято ікони Неопалимої Купини