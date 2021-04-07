Строгие запреты на Благовещение-2021: что нельзя делать в праздник
В 2021 году верующие восточного обряда будут отмечать Благовещения в среду, 7 апреля. Этот праздник считается третьим важнейшим церковным праздником после Рождества Христова и Пасхи. В этот великий день необходимо придерживаться определенных правил, специально установленных для него.
Источник:24 канал
Празднование Благовещения достигает глубокой древности. Согласно Библии, Деву Марии посетил Архангел Гавриил и принес благую весть о том, что скоро она станет Матерью Сына Божия. Осознав свою миссию на Земле, Мария покорно приняла это известие и дар, который дал ей Господь.
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Что нельзя делать на Благовещение
На Благовещение введено очень много запретов, так как это уважаемый и большой праздник. В народе говорят, что в этот день земля отдыхает, поэтому ни в коем случае нельзя ее трогать. По поверью, в этот великий праздник птицы даже не вьют свои гнезда.
Однако, есть легенда, что единственная кукушка не прислушалась к этому правилу и не праздновала Благовещение. Она начала вить гнездо, поэтому за это ее наказал Бог. До сих пор она не имеет собственного гнезда, а свои яйца подбрасывает в гнезда других птиц.
Что нельзя делать на Благовещение
- На Благовещение строго запрещено работать и заниматься домашними делами. Особенно не разрешается шить, прясть и вязать. Считают, если пренебречь этими запретами, то можно лишить себя счастья.
- В этот великий день нельзя обижаться, ссориться и ругаться.
- Не стоит на Благовещение ходить в лес. Верят, что в это время просыпаются от спячки все змеи, лягушки и ужи, поэтому лучше не подвергать себя опасности.
- Не одалживайте никому денег на Благовещение, но если у вас попросят милостыню, обязательно подайте.
- Воздержитесь от вечеринок и шумных празднований сегодня. Также, лучше не употреблять алкоголь и не курить.
- Девушкам запрещается подстригать и красить волосы.
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