У 2021 році віряни східного обряду відзначатимуть Благовіщення у середу, 7 квітня. Це свято вважається третім найважливішим церковним празником після Різдва Христа і Пасхи. У цей великий день необхідно притримуватись певних правил, спеціально встановлених для нього.

Святкування Благовіщення сягає сивої давнини. Згідно до Біблії, Діву Марії навідав Архангел Гавриїл і приніс благу вість про те, що скоро вона стане Матір'ю Божого Сина. Усвідомивши свою місію на Землі, Марія покірно прийняла цю звістку і дар, який дав їй Господь.

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Що не можна робити на Благовіщення

На Благовіщення запроваджено дуже багато заборон, так як це шановане і велике свято. У народі стверджують, що цього дня земля відпочиває, тому в жодному випадку не можна її торкатися. За повір'ям, у це велике свято птахи навіть не в'ють свої гнізда.

Однак, є легенда, що єдина зозуля не прислухалась до цього правила та не святкувала Благовіщення. Вона почала вити гніздо, тож за це її покарав Бог. Дотепер вона немає власного гнізда, а свої яйця підкидає у гнізда інших птахів.



Що не можна робити на Благовіщення