Православні віряни святкують Благовіщення Марії Діви 7 квітня. За важливістю свят, цей день поступається лише Великодню та Різдву Христовому, адже він повністю змінив життя Марії, коли вона взнала, що стане Матір'ю Божою. Дата Благовіщення щороку є незмінною і християни чекають на цю подію з великою радістю.

Благовіщення вважається одним із найбільших Дванадесятих свят християнства. Дванадесяті свята – це 12 найважливіших свят християн східного обряду. За змістом, Дванадесяті свята поділяються на Господські свята, присвячені подіям земного життя Христа, і на Богородичні свята, присвячені життю Пресвятої Діви Марії.

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Історія Благовіщення

Батьки Марії, Анна та Йоаким, довго страждали через те, що не могли народити дитину. Однак, після багатолітніх молитв Господові і слізних прохань, Анна все ж завагітніла і уподальшому народила дівчинку Марію, якій суджено було стати самою Матір'ю Христа. Йоаким та Анна пообіцяли, якщо їм все ж вдасться привести на світ дитину, то вони присвятять її служінню Богу. І свою обіцянку пара стримала.

У трирічному віці Марію відвели до храму й залишили її там на виховання. До свого повноліття дівчина жила у храмі, читаючи святі книжки. Настав час, коли вона мала залишити храм. Священники церкви вибирали для своїх вихованок обручників, які надалі опікувалися ними. Для Марії обрали Йосифа — столяра, жителя Назарету, людину, відому своїми благочестям і порядністю.



Благовіщення 2021 історія свята

Одного разу, коли Йосипа не було вдома й Марія була сама, до неї прийшов Архангел Гавриїл. Підійшовши до неї ближче він мовив: "Радуйся, Благодатна, Господь з Тобою! Благословенна Ти між жінками і благословен плід лона Твого". Пресвята Марія дуже налякалась Ангела, але він впевнив її, що боятись нема сенсу й подарував білу лілію, яка потім стала символом Богородиці. Посланець Божий сповістив їй, що Вона непорочно зачне і народить Сина Божого, якого має наректи Ісусом. Покірно схиливши голову, Марія прийняла цей дар і стала Матір'ю Спасителя.

Традиції Благовіщення 2021 в Україні

Благовіщення вважається одним із найбільших свят весни. У цей день у храмах проводять святкові Служби Божі. Служителі церков на Благовіщення одягають спеціальні блакитні ряси, адже саме цей колір був улюбленим у Богородиці, а також по всьому храму розставляють вази із пахучими білими ліліями – у знак вшанування цієї благої події.



Благовіщення-2021: традиції свята

На святих богослужіннях священники освячують проскури, а господарі вперше випускають із хлівів тварин, щоб ті відчули весну. Також, незаміжні дівчата біля храмів танцювали перший весняний хоровод – "кривий танець".

Згідно з віруванням, на Благовіщення не можна важко працювати, вбивати тварин, веселитися і проводити гучні забави, проте, якщо свято випадає в період Великоднього посту, то він у цей день частково послаблюється.