Православные верующие празднуют Благовещение Марии Девы 7 апреля. По важности праздников, этот день уступает только Пасхе и Рождеству Христову, ведь он полностью изменил жизнь Марии, когда она узнала, что станет Матерью Божьей. Дата Благовещения каждый год является неизменной и христиане ждут этого события с большой радостью.

Благовещение считается одним из крупнейших Двунадесятых праздников христианства. Двунадесятые праздники – это 12 важнейших праздников христиан восточного обряда. По содержанию, двунадесятые праздники делятся на Господские праздники, посвященные событиям земной жизни Христа, и на Богородичные праздники, посвященные жизни Пресвятой Девы Марии.

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История Благовещения

Родители Марии Анна и Иоаким, долго страдали из-за того, что не могли родить ребенка. Однако, после многолетних молитв Господу и слезных просьб, Анна все же забеременела и в последствии родила девочку Марию, которой суждено было стать самой Матерью Христа. Иоаким и Анна пообещали, если им все же удастся привести на свет ребенка, то они посвятят его служению Богу. И свое обещание пара сдержала.

В трехлетнем возрасте Марию отвели в храм и оставили ее там на воспитание. До своего совершеннолетия девушка жила в храме, читая святые книги. Настало время, когда она должна была покинуть храм. Священники церкви выбирали для своих воспитанниц обручников, которые в дальнейшем занимались ими. Для Марии выбрали Иосифа-столяра, жителя Назарета, человека, известного своими благочестием и порядочностью.



Благовещение 2021 история праздника

Однажды, когда Иосифа не было дома и Мария была одна, к ней пришел Архангел Гавриил. Подойдя к ней поближе он молвил: "Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою! Благословенна Ты между женщинами и благословен плод лона Твоего". Пресвятая Мария очень испугалась Ангела, но он уверил ее, что бояться нет смысла и подарил белую лилию, которая потом стала символом Богородицы. Посланник Божий возвестил ей, что она непорочно зачнет и родит Сына Божия, которого должно наречь Иисусом. Покорно склонив голову, Мария приняла этот дар и стала Матерью Спасителя.

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Традиции Благовещения 2021 в Украине

Благовещение считается одним из самых больших праздников весны. В этот день в храмах проводят праздничные службы Божьи. Служители церквей на Благовещение надевают специальные голубые рясы, ведь именно этот цвет был любимым у Богородицы, а также по всему храму расставляют вазы с ароматными белыми лилиями – в знак почтения этого благого события.



Благовещение-2021: традиции праздника

На святых богослужениях священники освящают просфоры, а хозяева впервые выпускают из хлевов животных, чтобы те почувствовали весну. Также, незамужние девушки возле храмов танцевали первый весенний хоровод – "кривой танец".

Согласно поверью, на Благовещение нельзя тяжело работать, убивать животных, веселиться и проводить шумные забавы, однако, если праздник выпадает в период Пасхального поста, то он в этот день частично ослабляется.