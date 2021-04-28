В 2021 году Чистый четверг будут отмечать 29 апреля. Это особый день Страстной недели, которая полна интересными традициями и суровыми запретами. Чистый четверг знаменует, что праздник Пасхи придет через три дня, поэтому верующие очень ответственно подходят к его чествованию. Какие традиции и приметы присущи Чистому четвергу, а также что нельзя делать в праздник читайте дальше.

Чистый четверг является первым из трех дней, которые еще называют "Большое триденствие". В этот день Иисус Христос установил Таинство Евхаристии на Тайной Вечери, а также был предан своим учеником Иудой и арестован первосвященниками.

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Традиции Чистого четверга-2021

Чистый четверг такой же древний праздник, как и Пасха. Обычаи этого особого дня формировались веками и проходили сквозь украинский народ, получая его уникальные черты. В храмах на Чистый четверг проходят праздничные богослужения, где священник читает 12 Страстных Евангелий. В этот день каждый верующий должен оставить все свои тревоги, злость и негативные мысли, чтобы встретить праздник с чистой душой.



Традиции Чистого Четверга

Обязательной традицией в Чистый четверг является посещение церкви. Считают, если все члены семьи побывают на мессе, то весь год они не будут знать горя и будут жить в согласии. Во время Литургии нужно исповедаться и покаяться во всех своих грехах, чтобы очистить душу.

Важно не скрывать ни одного греха, ведь тогда вся исповедь будет бесполезной. Согласно церковным правилам, если вы так сделаете, то потом получите наказание от Господа, ибо осмелились его обмануть.



Традиции Чистого Четверга

Также полезно принести в дом свечу, которую вы держали на церковной литургии – она ​​способна очистить энергетику дома, особенно ее сила возрастает в Чистый четверг.

В этот день уборка дома имеет сакральное значение. Наши предки считали: у кого в Чистый четверг в доме грязь, то и весь год он проведет в ссорах. Также говорили, как на Чистый четверг есть дома – так будет и в жизни.

Поэтому, стоит сделать генеральную уборку дома, заняться стиркой вещей, и присмотреть за приусадебным участком, если он у вас есть. Кроме этого, с Чистого четверга до Страстной пятницы не стоит оставлять невымытую посуду и замоченное, но не выстиранное белье.

Обряды в Чистый четверг-2021

Много веков назад наши предки ждали этот день, чтобы осуществить различные обряды, которые укрепляли семейное благополучие и здоровье всех членов семьи на целый год.

Первое, что нужно сделать в этот день – это помыться. Правила говорят, что умываться надо до восхода солнца. Когда-то процесс физического очищения сопровождали различными ритуалами: от обрезания волос девушек и парней – до различных призваний и песен.



Чистый четверг 2021: обряды

Верили, что серебро в этот день дарит молодость, и можно бросить любое серебряное изделие в воду, которой будете умываться, и таким образом подарить своей коже молодость.

Чудодейственными свойствами на Чистый четверг владеет соль, с которой тоже связано много обрядов. К примеру, после купания члены семьи должны бросить горсть соли в горшок, чтобы она защищала дом от злых сил на будущий год. Для увеличения силы ее запекали в печи или освящали в церкви.



Обряды на Чистый четверг

Так как вода – символ чистоты и играет чрезвычайно важную роль в этом празднике, то нельзя просто так ее выливать. Такое правило особенно применимо к грязной, уже использованной воде. Не выливайте ее под деревья, кусты или цветы, ведь после уборки в ней накопилась вся негативная энергетика, которая может убить растение.

Что нельзя делать в Чистый четверг