Имя Антон является довольно популярным и 30 января все мужчины, которые так названы празднуют именины. Покровителем Антона считают святого Антония Великого, выдающегося деятеля церкви и основателя христианского монашества.

Источник: 24 канал Имя Антон в переводе означает "тот, кто вступает в бой". Характер Антона отмечается незаурядной прочностью, силой воли и задором. Поздравьте всех дорогих вам Антонов с днем Ангела лишь самыми лучшими картинками-поздравлениями. Кстати Китайский Новый год 2021: дата и как отмечают праздник День Ангела Антона: картинки-поздравления

Поздравления с днем Ангела

День Ангела Антона: картинки

Именины Антона: поздравления

День Ангела Антона 30 января

День Ангела Антона 2021

Картинки-поздравление День Ангела Антона

Картинки – именины Антона