День Ангела Антона: щирі картинки-привітання
Ім'я Антон є доволі популярним й 30 січня всі чоловіки, які мають його святкують іменини. Покровителем Антона вважають святого Антонія Великого, визначного діяча церкви й засновника християнського чернецтва.
Джерело: 24 канал
Ім'я Антон у перекладі означає "той, хто вступає у бій". Характер Антона відзначається неабиякою міцністю, силою волі та запалом. Привітайте всіх дорогих вам Антонів з днем Ангела лише найкращими картинками-привітаннями.
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День Ангела Антона: картинки-привітання
Привітання з днем Ангела
День Ангела Антона: картинки
Іменини Антона: привітання
День Ангела Антона 30 січня
День Ангела Антона 2021
Картинки-привітання день Ангела Антона
Картинки – іменини Антона
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