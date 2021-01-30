Ім'я Антон є доволі популярним й 30 січня всі чоловіки, які мають його святкують іменини. Покровителем Антона вважають святого Антонія Великого, визначного діяча церкви й засновника християнського чернецтва.

Джерело: 24 канал

Ім'я Антон у перекладі означає "той, хто вступає у бій". Характер Антона відзначається неабиякою міцністю, силою волі та запалом. Привітайте всіх дорогих вам Антонів з днем Ангела лише найкращими картинками-привітаннями.

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День Ангела Антона: картинки-привітання



Привітання з днем Ангела



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Іменини Антона: привітання



День Ангела Антона 30 січня



День Ангела Антона 2021



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