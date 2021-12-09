И одолел он своею верою змея: что известно о Георгии Победоносце

9 декабря Церковь почтит память великого святого – Георгия Победоносца. Кроме самого известного своего поступка – убийства змея, который опустошал христианские земли, Георгий помогал бедным и ограждал верующих от нападений язычников.

Память святого Георгия чтят еще и весной – 6 мая. При этом день чествования 9 декабря называют холодным Георгием. Этот праздник установили в честь освящения церкви великомученика Георгия в Киеве в 1051 году. Обычно, в событие проводят праздничные литургии, где люди просят у святого хорошей судьбы.

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Также считают, что Георгий Победоносец помогает в борьбе с врагами родной земли. Поэтому в этот день священники будут молиться великомученику за целостность нашего государства и освобождение его границ от российских захватчиков. Не забудьте приобщиться к этой молитве.

Кто такой Георгий Победоносец?

Святой Георгий родился в III веке в Каппадокии (территория современной Турции). Известно, что он имел знатные корни. Отец святого был известным римским военачальником, но его обрекли на смерть из-за веры во Христа. Поэтому воспитанием мальчика занималась мать, которая и научила его христианским ценностям.

Позже Георгий вырос и стал полководцем в войске императора Диоклетиана, который, к слову, ненавидел христианство. Увидев, что правитель ведет политику гонения, Георгий сразу отказался от карьеры и ушел с поста.



День Георгия (Юрия) Победоносца: история праздника

За такой поступок Диоклетиан приказал не только казнить святого, но и пытать. Перед тем как умереть, Георгий разрушил статую Аполлона, после чего идолы в храме начали падать. Жена императора просила святого простить Диоклетиану все зло, что он совершил. Тем не менее, правитель приказал убить и ее.

Убийство змея стало едва ли не самым легендарным подвигом Георгия Победоносца. Вблизи Бейрута свирепствовал страшный монстр, который нападал на людей и убивал каждого, кто был на его пути. Горожане договорились, что по очереди будут отдавать своих детей лютому змею, чтобы он не уничтожил весь народ.



Георгий Победоносец убивает змея

Эта очередь дошла и до дочери местного правителя. Она пришла на место, где ее должен был забрать змей, и очень плакала. Тогда к девушке явился Святой Георгий. Он велел ей бежать домой, а сам убил злосчастное существо своим копьем.

Что нельзя делать в День Георгия Победоносца