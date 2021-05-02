Разнообразие украинских пасхальных обычаев связано не только с древностью этого праздника, но и с плюрализмом культурных ценностей украинцев. Живя в разных уголках Украины, люди создают и придерживаются уникальных традиций, обычно присущих только их региону. О них подробнее в материале расскажет редакция Traditions.

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Христиане всегда очень тщательно и внимательно готовятся к Пасхе, поэтому в казне нашей культуры сохранились не только обычаи, касающиеся исключительно этого великого дня, но и предпасхальные обряды, которые исполняют задолго до наступления Воскресения Христова.

К примеру, на Гуцульщине еще в Страстный понедельник детвора специально посещает своих крестных родителей и стариков, возвещая, что скоро придет Пасха. За такую ​​хорошую новость детей одаривают сладостями и кукуцами – булочками с испеченным крестиками. Также в ночь со Страстного вторника на Великую среду происходил обряд сжигания чучела, который называли "Греть деда". Огонь в этом ритуале имеет огромное значение, ведь символизирует очищение души.

Интересные обычаи на Пасху

На Полесье следуют интересному ритуалу, центральной фигурой которого является бочка. Однако, кадка должна быть необычной, а именно той, в которой замешивают тесто на паску. Ее вымывают, накрывают полотенцем, подвязывают красной лентой, сверху на нее кладут деньги и ставят на столбики ворот, чтобы поднять выше к небу. Верят когда взойдет солнце, то своими лучами благословит бочку и соответственно все паски, тесто к которым в ней будут замешивать.

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Иногда христианские обычаи сплетаются с языческими и получается довольно интересный тандем. Например, на Северщине, в воскресенье после обедни и праздничного завтрака, принято собирать освященные остатки пищи и нести к ближайшему водоему. Это делают для того, чтобы покормить русалок. Важно осуществить такой обряд до 12:00 дня.

На Закарпатье до сих пор популярна традиция, касающаяся сожжение скатов (шин). Накануне Пасхи, в субботу, люди собираются недалеко от церкви и жгут шины, облитые бензином. Считают, что из каждого села надо собрать как можно больше шин.

Такой обычай характерен не для всего Закарпатья, а для его отдельных районов – Мукачевского, Иршавского и Хустского. Традиции остаются традициями, однако если они вредят окружающей среде, то стоит их избегать. В процессе сжигания шин в воздух попадает очень большое количество опасных веществ, которые могут в дальнейшем повлечь экологическую катастрофу.

Украинские обычаи Пасхи

Ночь перед Пасхой считается магической. Наши предки верили, что во время нее можно отыскать сокровища. В руку надо было взять красное пасхальное яйцо, идти по дороге, а когда оно в ладони начнет нагреваться, тогда же стоит остановиться и на том месте копать.

Множество обычаев касается писанок. В некоторых регионах Галичины, особенно на Яворовщине, сохранилась традиция, в которой группа парней должна ходить к домам замужних девушек. Под окнами дворов ребята пели волочебные песни – "рындзивки". Интересной особенностью было то, что ходить и петь позволялось только ночью. Не выдерживая таких "концертов", хозяйки выносили парням несколько писанок или несколько мелких монет.

Еще в древности люди зажигали возле церквей огнища и следили, чтобы они не погасли. Интересную традицию с костром устраивали в селе Чертовец, на Покутье. Под местной церковью раскладывали костер, где сжигали разный хлам, а когда огонь разгорался все ярче, вокруг него становились парни. Это создавало иллюзию библейского эпизода, когда апостолы грелись у огня, ожидая Иисуса.