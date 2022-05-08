Мама – первое слово, которое произносит ребенок в своей жизни. День матери – трогательный праздник, ведь каждый из нас с детства и до конца дней несет в своей душе единственный и неповторимый образ мамы, которая самоотверженно будет любить, несмотря ни на что.

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Роль материнства сейчас чрезвычайна, поскольку во время войны, миллионы женщин спасали и спасают своих детей, уезжая за границу, они героически рожают в подвалах, кормят малышей в метро и хранилищах и учат своих детей под обстрелами.

Наши мамы – это надежный тыл и опора для украинских мужчин и сыновей. Именно от матери зависит воспитание ребенка, и именно она прививает любовь к родной земле. Матери отводится значительная роль в воспитании, так что редакция нашла несколько замечательных иллюстраций украинских художников, изобразивших весь героизм украинских матерей.

В первые дни вторжения России в Украину соцсети облетело фото с женщиной, кормившей ребенка на платформе киевского метро. Киевлянка Татьяна Близняк, скрывавшаяся от бомб в метро со своей дочкой Маричкой, стала олицетворением несгибаемости всех украинских матерей и вдохновила иллюстраторку Марину Соломенникову нарисовать картину с женщиной, «ставшей символом всех украинских матерей, которые должны прятаться от российского оружия в бомбоубежище.



День матери 2022 / Иллюстрация Марины Соломенниковой

Украинцы знакомы еще с одной "Мадонной" из Киева, которую зовут Ольга. Киевлянка прикрыла собой 2-месячного младенца во время обстрелов одного из районов столицы. Женщина получила многочисленные травмы от обломков, а ее фотографию впоследствии изобразил на картине художник.



День матери 2022 / Художник неизвестен



День матери 2022 / Иллюстрация Ирины Белокур



День матери 2022 / Фото с инстаграмма pinkishart.illustrator



День матери 2022 / Иллюстрация Марты Кошулинской

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День матери 2022 / Иллюстрация с инсталграмма shepsheley_art



День матери 2022 / Иллюстрация Маргарины Пименовой



День матери 2022 / Иллюстрация с инстаграмма pollypop92