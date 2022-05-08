Мама – перше слово, яке вимовляє дитина у своєму житті. День матері – зворушливе свято, адже кожен з нас з дитинства і до кінця днів несе у своїй душі єдиний та неповторний образ мами, яка самовіддано буде любити, незважаючи ні на що.

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Роль материнства зараз надзвичайна, оскільки в час війни, мільйони жінок рятували і рятують своїх дітей, виїжджаючи за кордон, вони героїчно народжують у підвалах, годують малюків у метро та сховищах та навчають своїх дітей під обстрілами.

Наші матусі – це надійний тил та опора для українських чоловіків та синів. Саме від матері залежить виховання дитини та саме вона прищеплює любов до рідної землі. Матері відводиться значна роль у вихованні, тож редакція знайшла кілька чудових ілюстрацій українських митців, які зобразили увесь героїзм українських матерів.

У перші дні вторгення Росії в Україну соцмережі облетіло фото з жінкою, яка годувала дитину на платформі київського метро. Киянка Тетяна Блізняк, що ховалася від бомб у метро зі своєю донечкою Марічкою, стала уособленням незламності усіх українських матерів та надихнула ілюстраторку Марину Соломенникову намалювати картину з жінкою, що "стала символом усіх українських матерів, які мусять ховатися від російської зброї в бомбосховищах".



День матері 2022 / Ілюстрація Марини Соломенникової

Українці знайомі ще з однією "Мадонною" з Києва, яку звати Ольга. Киянка прикрила собою 2-місячне немовля під час обстрілів одного з районів столиці. Жінка отримала численні травми від уламків, а її світлину згодом зобразив на картині художник.



День матері 2022 / Художник невідомий



День матері 2022 / Ілюстрація Ірини Білокур



День матері 2022 / Фото з інстаграму pinkishart.illustrator



День матері 2022 / Ілюстрація Марти Кошулинської

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День матері 2022 / Ілюстрація з інстаграму shepsheley_art



День матері 2022 / Ілюстрація Маргарини Піменової



День матері 2022 / Ілюстрація з інстаграму pollypop92