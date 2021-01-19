Крещение 2021: картинки-поздравления
Праздник Крещения Господня или Иордан, как говорят в народе, христиане празднуют 19 января. В этот светлый день верующие собираются на праздничной мессе, где священники освящают воду всем желающим. Не забудьте поздравить с праздником близких и родных красивыми поздравлениями в картинках.
Редакция Traditions 24 поздравляет вас с праздником Крещения! Желаем, чтобы освященная крещенская вода прибавила вам сил и вдохновения и забрала все жизненные невзгоды!
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