Праздник Крещения Господня или Иордан, как говорят в народе, христиане празднуют 19 января. В этот светлый день верующие собираются на праздничной мессе, где священники освящают воду всем желающим. Не забудьте поздравить с праздником близких и родных красивыми поздравлениями в картинках.

Редакция Traditions 24 поздравляет вас с праздником Крещения! Желаем, чтобы освященная крещенская вода прибавила вам сил и вдохновения и забрала все жизненные невзгоды! К теме Крещение Господне: дата праздника Картинки поздравления с Крещением-2021

Картинки с Крещением на украинском языке

Поздравление с Крещением

С Крещением!

Поздравительные открытки с Крещением



Картинки с Крещением Господним

Красивые картинки с Крещением Господним

Христос крещается!



С Крещением!