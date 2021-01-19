Свято Хрещення Господнього або Йордан, як кажуть у народі, християни святкують 19 січня. У цей світлий день віряни збираються на святковій Службі Божій, де священники освячують воду усім охочим. Не забудьте привітати зі святом близьких та рідних красивими привітаннями у картинках.

Редакція Traditions 24 щиро вітає вас зі святом Водохреще! Бажаємо, аби свята водохресна вода надала вам сил і натхнення й забрала усі життєві негаразди! До теми Хрещення Господнє: дата свята Картинки-привітання з Водохрещем-2021

Картинки з Водохрещем українською мовою

Привітання з Водохрещем

З Водохрещем !

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Картинки з Хрещенням Господнім

Найгарніші картинки з Хрещенням Господнім

Христос Хрещається!



З Водохрещем!