Водохреще 2021: картинки-привітання
Свято Хрещення Господнього або Йордан, як кажуть у народі, християни святкують 19 січня. У цей світлий день віряни збираються на святковій Службі Божій, де священники освячують воду усім охочим. Не забудьте привітати зі святом близьких та рідних красивими привітаннями у картинках.
Редакція Traditions 24 щиро вітає вас зі святом Водохреще! Бажаємо, аби свята водохресна вода надала вам сил і натхнення й забрала усі життєві негаразди!
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Картинки-привітання з Водохрещем-2021
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