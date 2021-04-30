В 2021 году Пасху православные христиане будут праздновать 2 мая. Обычно, в субботу, или в ночь с субботы на воскресенье верующие несут в церковь пасхальную корзину, чтобы во время службы освятить ее.

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В церковь в корзинах христиане несут продукты, от которых они отказывались во время Великого поста. Поэтому освящают только то, чего не ели в течение последних семи недель. Освященную пищу едят за пасхальным столом.

Впрочем в этом году украинцев постигла критическая ситуация. В связи с продолжением пандемии коронавируса, настоятели рекомендуют, чтобы верующие не приносили на освящение корзины в храм, ведь это можно сделать дома.

Чтобы не нарушать традиций, редакция LifeStyle 24 напоминает, что должно быть по обычаям в пасхальной корзине и рекомендует вам освятить корзину в домашних условиях святой водой.

Какие продукты клали в пасхальную корзину наши предки

Набор продуктов, который кладут в пасхальную корзину, остается неизменным вот уже несколько веков. Однако когда-то количество пасхальных блюд зависело от зажиточности семьи. Может прозвучать забавно, но богатые люди готовили для освящения столько продуктов, что должны были пользоваться повозками, чтобы завезти все это в храм.



Что клали в пасхальную корзину наши предки

Двести лет назад было популярным святить не одну паску, а три или даже четыре, и все разных видов! Из мясных изделий в корзину клали не только колбасу, но и целых поросят и ягнят, а также выбирались лучшие куски сала.

Из овощей люди святили лук и хренницу, а из молочных продуктов барашков из масла, сыр и сметану. Не забывали и о главном атрибуте праздника – яйце. Актуальным было освящать не только куриные яйца, а и гусиные. Их красили в разнообразные цвета – от синего до желтого, но красные были самыми популярными.

Что нужно освятить на Пасху

Современные верующие значительно проще относятся к наполнению пасхальной корзины, чем наши предки. Кое-кто не стесняется освящать огромные куски мяса или вино в бутылках.

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Что нужно освятить на Пасху – список продуктов

Какие продукты нужно положить в пасхальную корзину:

– Паска – символ Воскресения и Небесного Царства. Выпекание паски – важный этап приготовления к празднику. У большинства хозяек свой рецепт. Готовить тесто на паску надо в спокойной обстановке, только с хорошими мыслями, потому что при других обстоятельствах она может не удаться;

– Яйца – это обязательный символ пасхальной корзины, который символизирует новую жизнь и возрождение. Яйца можно украшать натуральными и пищевыми красителями, тканью, бумагой и даже стразами. Но делать это советуют в кругу семьи;

– Мясо – обычно на Пасху подаются холодные мясные закуски, потому что они готовятся накануне, еще во время Великого поста. Поэтому положите в пасхальную корзину кусочек мяса и домашней колбаски. Главное – чтобы мясное блюдо было без крови;

– Сыр и молочные продукты – так как молочные продукты не употреблялись во время поста, их также кладут в пасхальную корзину. Особенно хорошо приготовить творожный кулич или сделать твердый сыр своими руками. Сыр и масло являются символами нежности и жертвенности Бога – эти продукты кладут в небольшие сосуды, а сверху рисуют крестик.

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Кроме вышеупомянутых продуктов в пасхальную корзину для освящения кладут хрен, как символ прочности и силы духа, а также соль и вино.



Что положить в пасхальную корзину 2021 / 24 канал

Что нельзя святить на Пасху

– драгоценности, документы, деньги и другие материальные вещи;

– водку, коньяк, самогон и другой алкоголь (кроме кагора);

– кровянку и другие продукты, изготовленные из крови животных;

– не советуют также класть фрукты и овощи, поскольку их можно было употреблять во время поста;

– нож – бытуют мысли, что освященные продукты нужно разрезать освященным ножом. Это вымысел и суеверия.



Что нельзя святить на Пасху – список продуктов

Пасхальная корзина собирается только для благословения продуктов, которые можно употреблять после окончания Великого поста. А значит, еды должно быть немного.



Как посвятить пасхальную корзину дома / Инфографика 24 канала